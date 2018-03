Raum und Zeit für Besinnung und Einkehr

Anzeige

Der Name „Trinitatis“ sei abgeleitet von „trinitas – Dreiheit“, erklärte Weise. Das beziehe sich zum einen auf die Grundform des Raums, der aus einer dreieckigen Grundfläche nach oben ins Licht wachse. „Licht und Himmel erfüllen das Haus durch eine Öffnung von oben. So verbinden sich Himmel und Erde.“ Der Name stehe gleichzeitig für die theologische Dimension dieses Raums. Christen glaubten an den dreifaltigen Gott – Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. „Gottes Liebe zeigt sich in der Vielfalt seiner Schöpfung, in der Schönheit der Natur, in der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen“, fuhr Weise fort. Diese Glaubensbotschaft wolle eine Einladung an alle Besucher sein. „Jede und jeder ist in diesem Haus willkommen. Hier sollen sich Raum und Zeit für Besinnung und Stille eröffnen, um das Licht und den Himmel wieder neu zu entdecken.“

Das „gemeinsame Haus“ werde auch nach dem Ende der Landesgartenschau am jetzigen Standort bleiben, als ein Ort der Ruhe und Besinnung für die Bewohner des neu entstehenden Stadtteils Hubland, erklärte Weise. „Wir hoffen auf gute Begegnungen und Gespräche. Möge Gottes Segen auf diesem Ort und allen Menschen ruhen, die hier ein- und ausgehen.“

Christian Brückner vom Würzburger Architekturbüro „Brückner & Brückner“ dankte der katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche für die Unterstützung. „Sie haben es ermöglicht, dass dieser Ort realisiert wird. Ich bin überzeugt, dass die Wegkapelle bei den Menschen ankommen wird, dass sie berührt sein werden und hier Ruhe zum Nachdenken finden“, sagte er. Schon jetzt sei ein „ganz tolles Ergebnis“ zu sehen, bestätigte Projektleiter Lukas Neuner.

Gemeindereferentin Alexandra Eck und Pfarrerin Susanne Wildfeuer von der Cityseelsorge Würzburg stellten die Angebote der Kirchen auf der Landesgartenschau vor. Insgesamt werde es 140 Veranstaltungen, 147 tägliche Impulse und 31 Gottesdienste geben.

Während der Landesgartenschau werde montags bis samstags täglich von 12 bis 12.15 Uhr ein Mittagsimpuls unter dem Titel „RuhePunkt12“ angeboten. Sonntags und feiertags werden jeweils um 11.30 Uhr Gottesdienste gefeiert.

„Wir werden die Vielfalt der Gottesdienste entdecken, von katholischen, evangelischen und ökumenischen über Familiengottesdienste bis hin zu interkulturellen Gottesdiensten“, sagte Pfarrerin Wildfeuer.

Reihe „Musik-Punkt4“

Die Reihe „MusikPunkt4“ wiederum bringt an jedem zweiten Samstag im Monat Musiker aus der Region auf die Tribüne. Zum Mitmachen laden Angebote wie der Workshop „Flowerpower! – Pflanzen der Bibel“ oder ein Trommelworkshop für Eltern und Kinder ein. Hinter den Angeboten stünde ein „bunt aufgestellter“ Kreis von Kooperationspartnern, sagte Wildfeuer.

Dazu gehörten unter anderem kirchliche Einrichtungen und Verbände, Ordensgemeinschaften sowie Religionsgemeinschaften wie die jüdische Gemeinde, die Moscheen-Gemeinde, die Buddhisten oder die Bahai, zählte sie als Beispiele auf. „Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Begegnungen mit Menschen“, sagte Gemeindereferentin Eck.

Musikalisch begleitet wurde das Baustellenfest vom Blechbläserquartett „Fathers and Sons“.

Ein Programm mit allen Veranstaltungen in der Wegkapelle „Trinitatis – Ort der Stille“ ist in Vorbereitung. pow

