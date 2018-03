Reibungslose Zusammenarbeit

Anzeige

Würzburg.Eine erste Zwischenbilanz seiner Tätigkeit als Missbrauchsbeauftragter in der Diözese Würzburg hat Thomas Förster, Richter am Oberlandesgericht Bamberg, vorgelegt. Förster ist seit 15. September 2017 Missbrauchsbeauftragter. In dieser Zeit wurden ihm zwei Vorwürfe gegen Priester wegen sexualbezogener Missbrauchshandlungen und einer wegen einer Grenzüberschreitung übermittelt.

Ein weiterer, gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter erhobener Vorwurf erwies sich als Falschbeschuldigung. Nach den Worten Försters gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Bistums reibungslos. Jegliche Unterstützung werde ihm unverzüglich gewährt, sagte er am Donnerstag. Künftig wolle er in der zweiten Märzhälfte seine Bilanz vorlegen.

Zwei Vorwürfe

Die beiden erhobenen Vorwürfe wegen sexualbezogener Missbrauchshandlungen betrafen einen Priester, der bereits vor rund 30 Jahren gestorben ist, sowie einen mutmaßlichen Missbrauch durch einen Priester, der sich in der ersten Hälfte der 1970er Jahre ereignet haben soll.