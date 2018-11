Rentner geschlagen

Würzburg.Ein Rentner wurde am Sonntagnachmittag am Würzburger Hauptbahnhof angegriffen und verletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung war eine Sitzmöglichkeit in der Wartehalle.

Der 66-Jährige hielt sich am gegen 13.45 Uhr mit einem Freund in der Wartehalle des Würzburger Hauptbahnhofes auf. Nachdem die beiden etwas getrunken hatten, saß der 66-Jährige schließlich alleine auf einer Bank. Zwei weitere Bahnhofsbesucher wollten sich nun ebenfalls auf der Bank setzen. Dies ließ der Rentner jedoch nicht zu. Er gab ihnen zu verstehen, dass die Plätze bereits besetzt sind. Außerdem , so seine angebliche Aussage, würden sie stinken und er wolle nicht, dass sie neben ihm Platz nehmen.

Darauf wurde der Rentner ohne Vorwarnung von einem der beiden Personen am Hals gewürgt und mehrfach mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Passanten konnten den 49-jährigen Täter bis zum Eintreffen der Bundespolizei zurückhalten.

Der 66-Jährige erlitt eine leichte Verletzung im Kopfbereich. Dem Täter wurde ein Platzverweis erteilt. Weiterhin wird er sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

