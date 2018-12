Rettungskräfte mit Messer angegriffen

Gemünden am Main.Die Lohrer Polizei hat am Sonntag einen offenbar erheblich alkoholisierten 30-Jährigen festgenommen, der eine Rettungsdienst-Besatzung angegriffen und mit einem Messer bedroht haben soll. Der Festgenommene wurde in einem Bezirkskrankenhaus stationär aufgenommen.

Gegen 9 Uhr war bei der Einsatzzentrale die Mitteilung eingegangen, dass ein Mann in einem Haus in der Gartenstraße in Gemünden randalieren würde. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Zeugen gaben an, dass der 30-Jährige die Einsatzkräfte tätlich angegriffen und mit einem Messer bedroht haben soll. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Eingangsbereich der Wohnung trafen die Polizisten auf den 30-Jährigen, der zu einem Messer griff und damit auf die Streifenbesatzung zuging. Da der Mann trotz mehrfacher Aufforderung das Messer nicht weglegte, wurde er unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen. Der Tatverdächtige erlitt bei der Festnahmeaktion leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Man einen Wert von über zwei Promille.

Noch am Sonntag wurde der Beschuldigte in einem Bezirkskrankenhaus stationär aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende des Rettungsdienstes, vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

