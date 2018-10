Richtfest fürs neue Freizeitbad

Würzburg.Im Rohbau des neuen Schul-, Sport- und Freizeitbads in der Würzburger Zellerau wurde nun Richtfest gefeiert. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Landrat Eberhard Nuß hoben die Bedeutung des neuen Bades für die Menschen in der Region hervor.

Barrierefreies neues Bad

Anfang März wurde der Grundstein für das neue Schul-, Sport- und Freizeitbad in der Würzburger Zellerau gelegt, das anstelle des „alten Nautilands“ am gleichen Standort entsteht.

Gebaut wird ein komfortables und barrierefreies neues Schul-, Sport- und Freizeitbad mit einem großen Sportbecken im Innenbereich, neuen Sprudelanlagen, einer neuen Hightech-Rutsche, einer attraktiven Gastronomie und einem großen Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen.

Zum Richtfest waren zahlreiche hochrangige Gäste sowie Mitarbeiter der am Bau beteiligten Unternehmen in den künftigen Umkleidetrakt des Schwimmbades gekommen. In ihren Ansprachen betonten sowohl Oberbürgermeister Schuchardt als auch Landrat Eberhard Nuß, dass das neue Bad nicht nur für die Stadt Würzburg, sondern auch für die Menschen im Umland eine große Bereicherung und ein Beitrag zur hohen Lebensqualität der Region darstellt.

Als generationenübergreifendes Bad ist es ein Bad für alle Teile der Bevölkerung, für die Schwimmen ein wichtiges Grundbedürfnis ist.

Auch der Bäderchef stellte noch einmal die Wichtigkeit des neuen Bades heraus: „Es soll eine Begegnungsstätte werden für die Bürger von Würzburg und für das Umland, Ich wünsche mir, dass dieses Bad ein Erfolg wird.“

