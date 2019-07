Ringparkfest hat wieder viel zu bieten

WÜRZBURG.Oberbürgermeister Christian Schuchardt eröffnet am Freitag, 2. August, um 18 Uhr das Ringparkfest. Seit 1995 lädt die Stadt Würzburg am ersten Augustwochenende Bürger zu Entspannung, Musik, Theater und buntem Leben für die ganze Familie in den Ringpark ein.

Legere Atmosphäre

Für viele Menschen in Stadt und Region ist die legere Atmosphäre, der Charme und die Stimmung dieses Bürgerfestes der ausschlaggebende Faktor, am ersten Augustwochenende in die grüne Lunge Würzburgs zu kommen.

Das Musikprogramm ist erneut zusammengestellt von „Umsonst & Draußen“-Organisator Ralf Duggen: eine vielfältige und bunte Mischung regionaler und überregionaler Künstler. Insbesondere die drei Ringpark-Abende mit Jochen Volpert am Freitag, Tim McMillan und Rachel Snow am Samstag und Gunther Schunks Mucho-Mojo-Band am Sonntagabend, versprechen viele schöne Momente.

Unterhaltung und Spaß mit Ritter-Show, Kletterwand, Hüpfburg und vielen anderen Überraschungen sind für die kleinen Gäste geboten. Gegen eine kleine Gebühr können sich die Kinder schminken lassen und werden von fachkundigen Betreuern altersgerecht unterhalten.

Kulinarisch bietet das Ringparkfest ebenfalls wieder eine breite Auswahl von klassisch fränkisch bis italienisch. Im Pavillon des Gartenamtes können sich die Besucher am Samstag und Sonntag über den Ringpark informieren und auf Familien wartet ein Familienrätsel mit blumigen Preisen.

Das Bayerische Rote Kreuz, das den Sanitätsdienst übernimmt, wird am Samstag in den Nachmittagsstunden seine Rettungshundestaffel präsentieren.

Eckhard Gunther Beck von der Naturschutzwacht der Stadt Würzburg bietet lyrische und andere Betrachtungen zu den Bäumen an. Auch das Würzburger Gartenamt lädt zu einer Führung zum Thema „Das Klein-Nizza – Mediterranes Flair in Würzburg“ ein. Des Weiteren gibt es zudem wieder die allseits beliebte Führung „Bauten und Denkmäler entlang des Ringparks“ mit Willi Dürrnagel.

