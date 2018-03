Rücksichtslos durch die Stadt

Anzeige

WÜRZBURG.Die Polizeiinspektion Würzburg Stadt erreichte am samstag gegen 17 Uhr mehrere Anrufe verschiedener Verkehrsteilnehmer über einen mit rasanter Geschwindigkeit fahrenden Pkw. Er habe mehrere rote Ampeln überfahren, gefährlich überholt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Fahrt begann im Stadtteil Heuchelhof und wurde schlussendlich in der Schweinfurter Straße gestoppt. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten an, dass die anderen Verkehrsteilnehmer zu langsam seien und ihn am schnellen vorwärtskommen hindern würden. Er habe nichts falsch gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen der Pkw aufgefallen ist oder die eventuell durch sein Fahrverhalten gefährdet wurden. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der 09 31 / 4 57 22 30 melden.