Sattelzug stürzt von Autobahnbrücke

Der 40-Jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt nach seiner notärztlichen Versorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden geht sicher in die Zehntausende, so die Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.08.2018