Veitshöchheim.Schafe im Weinberg – wo gibt’s denn sowas? In Franken! Bisher zwar noch ein seltener Anblick, doch die eigentlich sehr geselligen und äußerst aufgeschlossenen Vierbeiner sind zunehmend in den fränkischen Weinlagen – selbst in der Steillage – zu finden. So sind die Wiederkäuer, die zu den ältesten Haustieren gehören, eine von vielen Möglichkeiten zur Beikrautkontrolle im ökologischen Weinbau. Die Bewirtschaftung im Einklang mit der Natur zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt liegt weiter im Trend. Wie der Einstieg gelingt und was es Neues zum ökologischen Weinbau gibt, erfahren interessierte Winzer vom 27. bis 28. Februar in einem Einführungskurs an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG).

„Grüner“ Weinbau nimmt zu

Rund 397 Hektar werden in Franken derzeit ökologisch bewirtschaftet. Mit einem Anteil von knapp 6,5 Prozent an der gesamten Weinanbaufläche ist Franken damit deutschlandweit nur auf den hinteren Plätzen vertreten – zumindest noch: Denn die naturnah bewirtschafteten Flächen in Bayern nehmen weiter zu. So ist die Nachfrage nach Ökoprodukten ungebrochen groß und verspricht dem Verbraucher einen Mehrwert beim Genuss. Vor allem junge Betriebsinhaber und -nachfolger möchten etwas ändern, und stellen auf ökologischen Weinbau um. Das bedeutet unter anderem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sowie kein Einsatz von Herbiziden und mineralischem Stickstoffdünger. Schafe, als vierbeiniger Maschinenersatz, können so als „natürliche Beikrautregulierer“ für das Gras in der Zeile und unter dem Rebstock zum Einsatz kommen. Außerdem wird auch das Bodenleben durch die Hinterlassenschaften der Schafe gefördert.

Zu den Themen des ersten Tages gehören Bodenpflege und Pflanzenernährung und neue Ansätze im Begrünungsmanagement. Der zweite Seminartag beschäftigt sich mit den Themen Zertifizierung und Kontrolle. Neben einem Praxisbericht über den Einsatz von Schafen im Weinberg werden auch Rebsorten für den Ökologischen Weinbau vorgestellt.

Die Anmeldung erfolgt unter www.lwg.bayern.de/iwo1901 und ist bis zum 25. Febraur möglich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019