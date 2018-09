Schlägerei in Discothek

Würzburg.Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Samstag gegen 3.30 Uhr in einer Diskothek in der Würzburger Haugerpfarrgasse gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler, war es zunächst zu einem Streit zwischen drei Heranwachsenden im Alter zwischen 18 und 20 und zwei 27- und 29-jährigen Männern gekommen. Der genaue Grund hierfür ist derzeit noch unbekannt.

Grund nicht bekannt

Als zwei Zeugen der Streitigkeit, 20 und 21 Jahre alt, schlichtend eingreifen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurden mehrere der Beteiligten leicht verletzt.

Mehrere Beschuldigte wurden durch die hinzugerufene Beamten festgenommen, konnten die Polizeidienststelle jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang führt nun die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018