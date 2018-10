Schlägerei unter Jugendlichen

Würzburg.Zu einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kam es am Samstag um 21 Uhr zunächst im Würzburger Ringpark und danach am Bahnhofsvorplatz. Am Hauptbahnhof wurden sie durch starke Kräfte von Landes- und Bundespolizei getrennt, die aufgrund des Fußball-Fanverkehrs vor Ort waren. Ein 20-Jähriger hatte eine Rötung an einem Auge und Schmerzen am Arm, ein 16-Jähriger litt unter der Einwirkung eines Pfeffersprays. Aufgefunden wurden ein vermutlich benutztes Tierabwehrspray und ein Ast, der wohl zum Schlagen benutzt wurde. Die Beteiligten standen nicht oder geringfügig unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte ihre Personalien fest und führt nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

