Schlag mit Glaskrug ins Gesicht erhalten

Würzburg.Mit einer Kopfplatzwunde und einem Krankenhausaufenthalt endete der Versuch eines 53-Jährigen, einen Streit zu schlichten. Am frühen Samstagmorgen war es in der Sanderstraße vor einem Lokal zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Der 53-Jährige hatte die Absicht, schlichtend auf die Streitenden einzuwirken, rempelte hierbei jedoch versehentlich eine unbekannte Frau an, worauf ihm diese unvermittelt mit einem Glaskrug ins Gesicht schlug. Die Schlägerin konnte anschließend trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkommen.

Der Verletzte kam mit einem Krankenwagen in eine Würzburger Klinik.

