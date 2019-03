Schlichter nach Schlag bewusstlos

Würzburg.Mehrere Verletzte sind das Ergebnis einer Schlägerei vor einer Diskothek in Würzburg am Sonntagmorgen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in der Diskothek trafen die Beteiligten später vor der Diskothek nochmals aufeinander. Hier sollen dann ein 18-jähriger und ein 22-jähriger einen 21-Jährigen körperlich angegangen haben. Im weiteren Verlauf erhielt ein 23-jähriger Unbeteiligter, der schlichten wollte, von einem der Männer einen Schlag ins Gesicht und wurde dadurch bewusstlos. Er musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen drei Beteiligten erlitten lediglich leichte Verletzungen, die keiner weiteren Behandlung im Krankenhaus bedurften.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019