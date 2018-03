Schöne Blumen und ein Mann mit Hut

Anzeige

Ein Schatten liegt über ihr

Johanna selbst allerdings geht es nicht gut. Etwas liegt wie ein Schatten über ihr. Worunter sie leidet, ist zu Beginn der Romanhandlung noch offen. Zunächst fällt lediglich ihr Hang auf, sich zurückzuziehen. Auch wohnt sie in Sommerhausen ganz alleine in einem Haus. Seit vier Jahren schon.

Weil es für Johanna schwer ist, von dem, was sie verdient, zu leben, nimmt sie Philipp in die Einliegerwohnung ihres Hauses auf. Philipp, der Mann, der Panamahüte liebt, ist etwa so alt wie sie, sagt Sosnitza: „Und einfach ein toller Kerl.“

Wie sich später herausstellt, hat Philipp ein Kind. Auf dieses Kind, das wenige Wochen nach seinem Einzug plötzlich in Johannas Garten steht, reagiert die junge Frau auf äußerst merkwürdige, nicht nachvollziehbare Weise.

Doch Philipp stempelt sie deshalb nicht einfach als verrückt ab. Er versucht, Johanna zu verstehen, wodurch er hinter ihr Geheimnis kommt.

Exakt zwei Jahre ist es her, dass Sosnitza ihre Idee für den zweiten Roman beim Heyne-Verlag einreichte. Das dreiseitige Exposé wurde sofort akzeptiert. „Bei dieser Grundidee blieb es dann auch bis zum Schluss“, erzählt die Schriftstellerin, die täglich ab 8 Uhr am Schreibtisch sitzt und bis zum Nachmittag im Durchschnitt 1000 Wörter verfasst.

Der Produktionsprozess unterschied sich damit deutlich von der Arbeit an „Novemberschokolade“. Ihren erstenn Roman schrieb Sosnitza, nachdem zwei Drittel der Arbeit fertig waren, komplett um.

Die Grundidee von „Hortensiensommer“ im Detail auszuführen, war allerdings gar nicht so einfach. Schwer fiel allein die Entscheidung, wo denn der Roman spielen sollte: „Ich entschied mich schließlich, ihn in Sommerhausen anzusiedeln, weil allein der Name dieses Ortes ein Wohlgefühl auslöst.“ Aber auch nach diesem Entschluss gab es immer wieder Momente, an dem die Autorin nicht wusste, wie es weitergehen sollte: „Dann begab ich mich nach Sommerhausen und ging dort spazieren, was sehr inspirierend war.“ Hier konnte sie Johanna in ihrer Fantasie noch besser kennen lernen.

Tragisches Schicksal

Wie in „Novemberschokolade“ bettet Ulrika Sosnitza auch dieses Mal wieder ein tragisches Schicksal in einen durch und durch sinnlichen Kontext ein. Mit Blütenduft und in Farben schwelgend transportiert sie unterschwellig eine wichtige Botschaft: Menschen, die im Leben eine Krise durchmachen, brauchen andere Menschen, die sie auffangen und ein Stückchen weitertragen. „Das ist oft nicht der Fall“, meint das Mitglied des Würzburger Autorenkreises. Fremder Schmerz schreckt ab. Die Menschen wenden sich weg, weil sie nicht konfrontiert werden wollen mit der Verzweiflung ihrer Mitmenschen. Vor diesem Hintergrund ist „Hortensiensommer“ ein Appell an die Solidarität. Längst liegt dem Heyne-Verlag das nächste Exposé vor. Auch das wurde gleich akzeptiert. Und während Ulrike Sosnitza die ersten Lesungen aus „Hortensiensommer“ vorbereitet, sitzt sie seit September an ihrem vierten großen Prosawerk. Das wird diesmal ganz anders als die beiden Romane sowie der Erstling „Ein Klick zu viel“, der 2013 im Würzburger Verlag Königshausen und Neumann erschienen war. Gemeinsam ist allen vier Werken einzig, dass eine Frau im Zentrum steht. Dieses Mal allerdings keine junge. „Meine neue Protagonistin ist 52 Jahre, also genauso alt wie ich“, verrät die gelernte Bibliothekarin. Diesmal fehlt auch der sinnliche Kontext. Das Schicksal einer Witwe, die ein Jahr zuvor ihren Mann verloren hat, wird weder durch Schokolade noch durch Blumenzauber gemildert.

Humor

Dennoch wird es kein todtrauriges Buch werden, verspricht Ulrike Sosnitza. Was der Kontext nicht bietet, wird durch Humor wettgemacht. Im vierten Roman beschäftigt die Reichenbergerin das Thema „Neubeginn“. Ihre Protagonistin beschließt, nach dem Tod ihres Mannes nach München zu ziehen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Statt in der Trauer über das zu versinken, was nicht mehr ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018