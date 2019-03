Schulbus prallt auf Radlader

Würzburg.Sachschaden und erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge eines Unfalls gestern Morgen in Würzburg. Auf der B 27 prallte ein Bus aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Rothofbrücke auf einen Radlader auf. Das Baustellenfahrzeug schleuderte seitlich gegen den Linienbus und kippte um. Ein nachfolgendes Auto prallte noch seitlich in das Heck des Busses. Der Linienbus war überwiegend mit Schülern aus den Landkreisgemeinden besetzt. Der Fahrer des Radladers und fünf Businsassen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Den Sachschaden konnte die Polizei gestern noch nicht exakt beziffern. Er werde sich jedoch deutlich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Bundesstraße in Richtung Würzburg war für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Auch die Umgehungsstrecken waren schnell überlastet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019