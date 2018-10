Schwangere im Güterzug unterwegs

Würzburg.Eine schwangere Frau wurde am Montag in Würzburg aus einem Güterwagen befreit, so die Polizei gestern. Die blinde Passagierin wurde von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und der Landespolizei übergeben. Aufgrund der lebensgefährlichen Lage musste der Bahnstrom teilweise abgeschaltet werden. Die 25-jährige Nigerianerin war mit einem grenzüberschreitenden Güterzug aus Italien kommend bis nach Würzburg gefahren. Eine aufmerksame Zeugin hatte bei der Vorbeifahrt des Güterzugs im Stadtgebiet Würzburg den Kopf einer dunkelhäutigen Person entdeckt und alarmierte die Polizei.

Der Zug wurde durch die Bundespolizei im Rangierbahnhof bei Zell am Main gestoppt und von mehreren Streifen durchsucht. In einem Sattelauflieger wurde die Frau schließlich entdeckt. Die Frau hatte die Plane an der Decke aufgeschnitten, um in das Innere des Aufliegers zu gelangen. Zur Vermeidung weiterer Lebensgefahren wurde die stromführende Oberleitung abgeschaltet. Die schwangere Frau, die keine Schuhe trug, wurde in Gewahrsam genommen und ärztlich untersucht.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau bereits in Mailand auf den Güterzug geklettert ist. Ausgestattet mit ein paar neuen Schuhen von der Bahnhofsmission aus Würzburg wurde sie zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Sie führt nun die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen der unerlaubten Einreise nach Deutschland.

