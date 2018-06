„Schwarze Kunst“ im Fokus

Anzeige

Bad Windsheim.Bereits zum dritten Mal seit 2014 veranstaltet das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim derzeit mit Unterstützung der Köhlerfreunde Ebermannsdorf eine Köhlerwoche.

Bis 30. Juni zeigen Köhler in der Baugruppe „Industrie & Technik“ mehr zum alten Handwerk der „schwarzen Kunst“. Gerade wurde der Kohlemeiler aufgeschichtet, der am heutigen Freitag um 19 Uhr nach der traditionellen Segnung im Rahmen der Museumsnacht entzündet werden soll.

Nach dem Schwelvorgang und dem Abkühlen wird der Kohlenmeiler am Samstag, 30. Juni, um 11 Uhr aufgebrochen und die Kohle geerntet. Das Projekt begleitet die deutsche Erstaufführung des preisgekrönten Schweizer Dokumentarfilms „Köhlernächte“ zur Museumsnacht am heutigen Freitag um 22 Uhr in der Scheune Mögeldorf.