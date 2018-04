Sechs FN-Leser dürfen hinter die Kulissen schauen

Anzeige

Würzburg.Die Show „Afrika! Afrika!“ zeigt 2018 die künstlerische Gegenwart genauso wie das traditionsreiche Erbe vom „Kontinent des Staunens“ – von Äthiopien bis zur Elfenbeinküste, von Marokko bis Südafrika sowie deren Weiterentwicklung von Afro-Amerikanern und Afro-Europäern in der „Diaspora“, die afrikanisches Talent und Temperament mit den kulturellen Einflüssen anderer Kontinente verbinden. Und ein Versprechen von André Heller haben die neuen Macher auf jeden Fall auch dieses Mal eingelöst: „Die Show schafft es verlässlich, den Zuschauern ein frohes Herz zu schenken.“

Am Sonntag, 6. Mai, ist die Show um 19.30 Uhr in der Würzburger s. Oliver Arena zu erleben. Für die FN-Leser gibt es eine ganz besondere Gelegenheit: Wir verlosen nämlich für dreimal zwei Leser eine Backstageführung hinter die Kulissen des gigantischen Spektakels.

Natürlich sind die Gewinner dann auch Gäste in der Show. Wer bei dieser tollen Aktion mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Afrika“ eintragen und in der Mail selbst den Namen und die Adresse nicht vergessen.