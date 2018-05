Sechsjähriger schwer verletzt

Anzeige

BÜTTHARD.Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der B19 mit der Abzweigung nach Gaurettersheim ist am Montagvormittag ein sechsjähriges Kind schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Buben in eine Klinik. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Gegen 6.45 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf von der B19.

Dem Sachstand nach war ein 71-Jähriger aus dem Landkreis mit einem Mercedes Vito auf der Kreisstraße WÜ 40 von Gaurettersheim in Richtung der B19 unterwegs. Dort wollte er nach derzeitigem Kenntnisstand nach links abbiegen und übersah einen in Richtung Bad Mergentheim fahrenden BMW X3. Beide Fahrzeuge kollidierten.