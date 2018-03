Senioren um Erspartes gebracht

Anzeige

Würzburg/Schweinfurt.Während eine Bankangestellte in Schweinfurt am Donnerstagnachmittag dank ihres vorbildlichen Verhaltens einen derartigen Betrug gerade noch verhindern konnte, erbeuteten in Würzburg unbekannte Täter insgesamt 56 000 Euro, indem sie zwei Senioren um ihr Erspartes brachten. Gegen 15 Uhr verständigte eine Bankangestellte in Werneck, Landkreis Schweinfurt, die Kriminalpolizei, anstatt einem 84-Jährigen 16 000 Euro Bargeld auszuhändigen. Den Geldbetrag hatte er einer ihm völlig Unbekannten, einer angeblichen Freundin seiner Nichte, übergeben wollen. Dank des umsichtigen Handelns der Bankkauffrau konnte der Rentner vor dem Verlust seiner Ersparnisse bewahrt werden. Zur gleichen Zeit wurde eine 80-Jährige von einer bislang unbekannten Anruferin, die sich als deren Enkelin ausgab, überredet, 36 000 Euro Bargeld zu leihen. Kurz vor 18 Uhr übergab die Rentnerin das Geld in der Sandbühlstraße in Gerbrunn an eine unbekannte Frau. Ebenfalls gegen 15 Uhr wurde ein Rentnerehepaar aus Würzburg telefonisch von einer angeblichen Nichte angerufen und um 25 000 Euro gebeten. Der 85-jährige Senior begab sich daraufhin zu einer Bankfiliale um die gesamten Ersparnisse in Höhe von 20 000 Euro abzuheben. Die Nachfragen der Bankangestellten im Hinblick auf einen möglichen Betrugsversuch winkte der Mann ab. Die 72-jährige Ehefrau des Rentners übergab das Bargeld schließlich in der Dubliner Straße an eine Frau. Auch hier musste das Ehepaar im Anschluss erkennen, betrogen worden zu sein.