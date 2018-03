Sich gemeinsam auf den Weg machen

Anzeige

Die Freitage in der Fastenzeit seien alle eine Vorschau auf den „großen Freitag, den Karfreitag“, sagte Jung nach dem Angelus-Gebet. Es berühre ihn immer sehr, wenn im „Gegrüßet seist Du Maria“ gebetet werde: „Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.“ Das Alte loszulassen und mit Christus neu zu gehen, das seien die Herausforderung und die Gnade, unter der diese heiligen 40 Tage auf Ostern hin stünden. „Für mich persönlich als der ernannte Bischof ist es die Vorbereitung auf die neue Aufgabe, Altes hinter sich zu lassen und ganz den neuen Weg zu gehen. Für jeden Einzelnen von uns stellt sich die Frage, wo muss ich mit diesem Christus sterben, wo müssen wir als Pfarrei, als Gemeinde, als Bistum neu aufbrechen?“ Dazu brauche es die Fürsprache der Gottesmutter Maria, sagte Jung und betonte: „Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam den Weg ab dem 10. Juni und in den kommenden Jahren gehen zu dürfen. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich mit mir gemeinsam auf diesen Weg zu machen.“

„Ich war überrascht, dass so viele Menschen im Dom waren“, sagte Jung bei einem anschließenden kurzen Treffen mit Medienvertretern vor dem Burkardushaus. Als eine große Herausforderung seiner neuen Aufgabe nannte er unter anderem die Integration. „Der Bischof ist derjenige, der zusammenführen muss“, erklärte er. Er wünsche sich, dass er von den Menschen in Unterfranken offen aufgenommen werde und man gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen könne. Er habe sich auch sehr darüber gefreut, beim Mittagsgebet im Kiliansdom Weihbischof Boom an seiner Seite zu haben. „Ich bin ein Mensch, der gerne etwas anpackt, gerne mit anderen zusammenarbeitet und dem das Geistliche wichtig ist“, erklärte er auf die Frage eines Journalisten.

Papst Franziskus hatte den Speyerer Generalvikar Dr. Franz Jung am 16. Februar zum Bischof von Würzburg ernannt. Die Bischofsweihe mit Amtseinführung findet am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr im Kiliansdom statt. pow

