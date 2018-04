Singvögel in zu kleinen Käfigen

SCHLÜSSELFELD/ATTELSDORF.In einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Polizei wurden am Mittwochvormittag acht Singvögel in viel zu kleinen Käfigen in einem Kleinbus aufgefunden. Die geretteten Tiere wurden inzwischen von einer Tierschutzstelle in Obhut genommen.

Am Mittwochvormittag ging beim Zollamt die Meldung eines Passanten ein, der beobachtet hatte, wie aus einem Fahrzeug heraus Vögel zum Verkauf angeboten

...

Freitag, 02.02.2018