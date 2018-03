Spannendes Ausflugsziel

Anzeige

Geiselwind.Das neue Freizeit-Land Geiselwind startet am Samstag, 24. März, in seine 49. Saison. Der neue Besitzer hat es sich zur Aufgabe gemacht, den bekannten Claim des Freizeit-Lands, „Bayerns stärkstes Stück Freizeit“, wieder in den Fokus zu rücken und startet mit einer beeindruckenden Liste an Neuheiten in seine zweite Saison als Besitzer des Freizeit-Lands Geiselwind.

Das neue Konzept macht aus dem Freizeit-Land wieder ein spannendes und lohnendes Ausflugsziel, bei dem der Gast im Mittelpunkt stehen soll, wie es es weiter in einer Ankündigung des Betreibers heißt.

Themenbereiche

Die neuen Themenbereiche wurden konsequent weiter ausgebaut: Das Abenteuer-Land, das Piraten-Land, das Zirkus-Land, das Tuki-Land ebenso wie das Horror-Land.