Veitshöchheim.„Spiele im Garten – Von Ursprung und Entwicklung der Gartenspiele bis 1800“ heißt ein Vortrag der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau aus der Reihe „Historische Gärten – von Ägypten bis Veitshöchheim“ am Dienstag, 2. April, um 19 Uhr in Veitshöchheim.

Das Spielen ist so alt wie die Menschheit selbst: Denn in allen Zeiten haben Menschen nahezu jeden Alters gespielt. Der römische Epiker Ovid (43 v. Chr. bis 17 n. Chr.) wusste schon vor 2000 Jahren um die große gesellschaftliche Bedeutung des Spiels, denn „im Spiel verraten wir, wes Geistes Kind wir sind“. Aber seit wann wird im Garten gespielt und wie hat sich dies auch in der Gartengestaltung niedergeschlagen? Diesen und vielen anderen, spannenden Fragen rund um das „Spielerische“ im Garten, geht Landschaftsarchitekt und Gartenhistoriker Jochen Martz in der Aula der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim nach.

Am Dienstag, 30. April, wird der Vortrag von Joachim G. Raftopoulo nachgeholt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019