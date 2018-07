Staus sind derzeit an der Tagesordnung

Anzeige

Vor allem in den Abendstunden im Berufsverkehr geht fast gar nichts mehr in Höchberg. Einige Autofahrer dachten, sie sind so schlau und fahren über die Waldbrücke und dann über die Bürgermeister-Seubert-Straße – aber auch sie kommen nicht voran. Spätestens am Verkehrskreisel in der Nähe des Rewe-Markts stehen die Autos still. Die Pkw-Fahrer müssen die kurze Ampelphase abwarten, bis sie auf die B 27 in Richtung Kist einbiegen können. Da kommt es dann schon des Öfteren zu Unmutsäußerungen. So wie bei Martin Neckermann, der in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs ist. Für ihn ist die empfohlene Umleitung über die A 3 keine wirkliche Alternative. Dort herrscht bekanntlich wegen der Baustelle bei Heidingsfeld mit vielen Unfällen fast Dauerstau. Also den Weg über Helmstadt und Neubrunn nehmen, das erscheint ihm dann doch zu weit.

Ampelschaltung

Er würde sich eine Ampelschaltung für die Höchberger Umgehungsstraße wünschen oder eine Umkehr der Fahrtrichtung je nach Tageszeit. Am Morgen darf man in Richtung Würzburg fahren und am Nachmittag nur stadtauswärts. Das würde dem Pendlerverkehr viel nutzen. Inge Bauer, aus Grünsfeld kommend, will lieber über Giebelstadt und die B 19 nach Würzburg fahren, ihr ist der tägliche Stau in und um Höchberg viel zu viel.

Auch Höchbergs Bürgermeister Peter Stichler ist nicht glücklich mit der Situation. Er kritisiert vor allem die schlechte Informationspolitik des staatlichen Bauamts. So sei der Gemeinde nicht mitgeteilt worden, dass die B 27 zwischen der Einmündung von Höchberg und der Abzweigung nach Eisingen nicht gesperrt wird. Erst auf Nachfrage habe man ihm mitgeteilt, dass die Straße auf Druck der Busunternehmer noch bis zum 17. Juli in beide Richtungen offen gehalten wird und dann eine Baustellenampel den Verkehr regelt.

Sein Kollege Volker Faulhaber aus Kist beobachtet mit Sorge den Ausweichverkehr über Eisingen und Kist über den schmalen Wirtschaftsweg. Sollte hier der Verkehr weiter zunehmen, will er dringend nötige Sanierungsarbeiten an der Ortsstraße vornehmen und sie damit dem Umleitungsverkehr entziehen. Dann käme auch auf Altertheim mehr Verkehr zu, denn einige Autofahrer, die in den südwestlichen Landkreis wollen nutzen die Feldwege schon als Ausweichstrecke – und dafür sind diese definitiv nicht vorgesehen.

So bleibt zu hoffen, dass die Erneuerung der Fahrbahn rund um Höchberg schnellstmöglich abgeschlossen werden kann und dass es auf der für die Sommerferien geplanten Baumaßnahme an der vierspurigen Straße innerhalb Höchbergs bis zur Stadtgrenze nicht zu ähnlich chaotischen Verhältnissen kommt.

