Stimmen aus dem Laderaum

Kitzingen.Nachdem ein Lkw-Fahrer am Freitag an einem Rasthof bei Wiesentheid Stimmen aus seinem verplombten Laderaum wahrnahm, verständigte er die Polizei. Im Inneren des Fahrzeugs hielten sich drei pakistanische Staatsangehörige auf. Diese befinden sich nun in der Aufnahmeeinrichtung in Schweinfurt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die drei Männer auf der Fahrtstrecke des Lastwagens zwischen der Türkei und Deutschland unbemerkt den Laderaum. Die drei Männer wurden zunächst festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg nach Abschluss aller Maßnahmen an die Aufnahmeeinrichtung in Schweinfurt überstellt.