Würzburg.Die Sonderausstellung „Strahlkraft – Silberfiguren für die Heiligen“ im Würzburger Museum am Dom wird aufgrund der großen Nachfrage bis Sonntag, 27. Januar, verlängert. Dazu gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm.

Die „Lesung aus dem Tagebuch des Hofkanzlisten Johann Georg Endres“ am Freitag, 18. Januar, gibt laut Ankündigung einen persönlichen und unverstellten Einblick in Alltag und Frömmigkeit im Würzburg des späten 18. Jahrhunderts. Geistliche Vokalmusik und Cembalowerke mainfränkischer Komponisten erklingen am Sonntag, 20. Januar. Bei beiden Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.

Lesung

Der Schauspieler Kai Christian Moritz gestaltet die Lesung aus dem „Tagebuch des Hofkanzlisten Johann Georg Endres (1736-1802)“ am Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr. Endres war ein Bamberger Geheimer Kanzlist und Künstler. Er diente unter den Bischöfen Franz Ludwig von Erthal und Adam Friedrich von Seinsheim. Die Mitglieder der Geheimen Kanzlei seien dazu verpflichtet gewesen, die Bischöfe überall hin zu begleiten, auch über die Bistumsgrenzen hinweg. In Endres Tagebuch würden auch Silberfiguren aus der Ausstellung erwähnt, etwa in Zusammenhang mit Prozessionen oder anderen Ereignissen im Bistum. Karten gibt es an der Museumskasse, Telefon 0931/38665600.

Geistliche Vokalmusik und Cembalowerke mainfränkischer Komponisten stehen beim Konzert am Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr im Mittelpunkt. Es erklingen Werke von Georg Joachim Joseph Hahn (1712-1772), Benedict Geisler (1696-1772), Peregrin Pögl (1711-1788) und Ferdinand Tobias Richter (1651-1711).

Cembalowerke

Die Cembalowerke des 1651 in Würzburg geborenen Richter werden auf einem originalen Cembalo erklingen, das in Rom um 1665 für Papst Clemens IX. gebaut wurde.

Interpreten sind Stefanie Wagner (Sopran), Jan Kobow (Tenor), Michael Günther (Orgelpositiv und Cembalo), Lena Scheidel und Leonie Wissing (Violine) sowie Matthias Schick (Violoncello). Karten gibt es an der Museumskasse, Telefon 0931/38665600.

Letztmals kann zudem die Ausstellung bei Führungen erkundet werden. Eine Führung für Kindergarten- und Vorschulkinder (ohne Erwachsene) wird am Samstag, 19. Januar, um 15 Uhr angeboten. Hierfür ist eine Anmeldung unter Telefon 0931/38665600 erforderlich. Eine öffentliche Führung findet am Sonntag, 20. Januar, um 15 Uhr statt. Ein Eintritt wird erhoben.

