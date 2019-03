Studien-Info-Tag am 12. März

Würzburg.Von Anglistik bis Zahnmedizin: der Studien-Info-Tag der Universität Würzburg hilft allen Studieninteressierten, das richtige Studienfach zu finden. Geballte Informationen über die zahlreichen Studiengänge an der Universität Würzburg, dazu Info-Stände und viele Studierende und Dozenten als Ansprechpartner: All das gibt es beim Studien-Info-Tag am Dienstag, 12. März, an der Universität am Sanderring. Studieninteressierte können dort von 8 bis 14.20 Uhr viele Eindrücke vom Studium und vom Campusleben gewinnen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Amerikanistik und Anglistik, Chemie, Games Engineering, Informatik, Jura, zahlreiche Lehramtsstudiengänge, Mathematik, Physik, Volkskunde, Wirtschaftswissenschaft und vieles mehr: Die Universität Würzburg bietet zahlreiche Studiengänge an. Rund 50 davon werden beim Studien-Info-Tag in Vorträgen vorgestellt, die etwa 30 Minuten dauern.

Die Zentrale Studienberatung bietet an ihrem Stand viele Informationen über alle 250 Studiengänge an der Uni Würzburg.

Das Programm des Info-Tags ist unter https://go.uniwue.de/studieninfotag2019 nachzulesen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019