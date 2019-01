Suche nach einem Sportwagen

Unterfranken.Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten im Marktheidenfelder Ortsteil Altfeld und in Oberaltertheim am frühen Montagmorgen (wir berichteten) sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Beobachtungen hinsichtlich eines Audis und dem Kennzeichen MSP-OG 29.

Bislang unbekannte Täter hatten am Montag um 4.35 Uhr einen Geldautomaten in Altfeld und um 6.10 Uhr einen weiteren in Oberaltertheim gesprengt. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Täter als Fluchtfahrzeug ein dunkles Coupé, unter Umständen einen Audi S 5, fuhren. Ein Tatzusammenhang könnte auch zu in Altfeld gestohlenen Autokennzeichen bestehen.

In der Nacht auf Montag wurden dort von einem in Tatortnähe stehenden Golf beide Kennzeichen, MSP-OG 29, gestohlen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach erbeuteten die Täter jeweils Bargeld im oberen fünfstelligen Bereich und verursachten an den Geldautomaten und dem Inventar jeweils einen Schaden von rund 25 000 Euro.

Die Kripo Würzburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, setzt zur Aufklärung der Taten auch auf Zeugenhinweise, insbesondere zu dem Sportwagen und den gestohlenen Kennzeichen.

Zeugen, die in Tatortnähe beziehungsweise auf der Autobahn A 3 oder A 81 ein dunkles Audi Coupé oder ein ähnliches Fahrzeug gesehen haben oder Angaben zu den gestohlenen Kennzeichen machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0931/4571732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019