Taubertäler steht nun an der Spitze

Würzburg.Dr. Eugen Ehmann heißt der neue Regierungspräsident von Unterfranken, der zum Jahreswechsel seinen Posten offiziell antritt. Der 60-jährige studierte Jurist ist gebürtig in Tauberbischofsheim. In den vergangenen zehn Jahren war er als Regierungsvizepräsident für Mittelfranken in Ansbach beruflich engagiert. Der Vater von fünf Kindern folgt auf Dr. Paul Beinhofer, der in wenigen Tagen nach fast zwei Jahrzehnten an der Spitze der Behörde in den Ruhestand geht. ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018