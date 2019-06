Teilsperrung der Anschlussstelle

Würzburg/Randersacker.Wegen Fahrbahninstandsetzungsarbeiten wird die Autobahndirektion Nordbayern die Ein- und Ausfahrt der An-schlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Nürnberg in den Nächten vom 25. bis 26. Juni, vom 1. bis 2. sowie vom 3. bis 4. Juli jeweils von 21 bis 5 Uhr sperren. Die Aus- und Einfahrt in Richtung Frankfurt ist von der Sperrung nicht betroffen.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker von der B 13 auf die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 99 zur Anschlussstelle Rottendorf umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Nürnberg von der A 3 auf die B 13 abfahren mochten, werden über die A 3 zur nachfolgenden Anschlussstelle Rottendorf und von dort über die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zur Anschlussstelle Würz-burg/Randersacker zurückgeleitet.

