Toten Mann aus Baggersee geborgen

Volkach.Kanufahrer sind am Mittwoch auf eine tote Person aufmerksam geworden, die auf der Wasseroberfläche eines Baggersees trieb. Der männliche Leichnam wurde von der Wasserwacht aus dem See geborgen. Kurz vor 20 Uhr waren die Kanufahrer auf dem Main unterwegs, als sie an der Oberfläche eines angrenzenden Baggersees einen leblosen Körper entdeckten. Die Zeugen wählten sofort den Notruf. Allerdings kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er war offensichtlich bereits seit längerer Zeit tot. Die Umstände, die zum Tod der bislang noch unbekannten Person geführt haben, sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Würzburg führt. Hinweise, die auf eine Straftat oder auf eine Gewalteinwirkung hindeuten würden, liegen bislang jedoch nicht vor.