Toter aus Baggersee ist identifiziert

Volkach.Der tote Mann, der in der vergangenen Woche von Kanufahrern in einem Baggersee bei Volkach (Landkreis Kitzingen) entdeckt worden war, ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 53-jährigen, gebürtigen Schweinfurter, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, so die Polizei gestern.

Wie bereits berichtet, waren Kanufahrer am Abend des 1. August auf dem Main unterwegs, als sie an er Oberfläche des Baggersees den männlichen Leichnam entdeckten. Die Identität der Person sowie die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, waren zunächst unklar. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Mittwoch wurde der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg obduziert.