Toter ist vermisster 72-jähriger Mann

Anzeige

Lohr.Nach dem Auffinden eines männlichen Leichnams am vergangenen Mittwoch im Böschungsbereich der Bahn sind die Ermittlungen zur Identität inzwischen abgeschlossen. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den 72-Jährigen, der seit Ende Juni vermisst worden war.

Wie berichtet, hatte die Polizei am Mittwoch gegen 9.45 Uhr die Mitteilung eines Zeugen erreicht, der in der dicht bewachsenen Böschung in der Heinz-Paulisch-Straße auf eine tote Person aufmerksam geworden war. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen. Auch wenn von Beginn an vieles darauf hindeutete, dass es sich bei dem Verstorbenen um den vermissten 72-Jährigen handelt, war die Identität zunächst nicht eindeutig geklärt. Erst nach der Obduktion am Montagvormittag herrschte Gewissheit, dass es sich bei dem Toten und den vermissten Senior handelt.

Hinweise, dass eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes stehen könnte, ergaben sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Obduktion nicht.