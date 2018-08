Traum vom Blasmusikorchester in Afrika

Höchberg/Würzburg/Nairobi.Julius Odhiambo hat einen Traum. Er möchte in Kenias Hauptstadt Nairobi ein Blasmusikorchester aus jugendlichen Mitgliedern eröffnen. Odhiambo selbst kommt aus einem Slum und hatte als Jugendlicher nicht die Möglichkeit, ein Musikinstrument zu erlernen. Erst später konnte er eine Ausbildung am renommierten Tangaza University College in Nairobi absolvieren. Seit zehn Jahren erteilt er Musikunterricht an verschiedenen Schulen und gibt Gruppen- und Einzelunterricht unter anderem für Saxofon, Klarinette, Trompete und Keybord. Mehrere seiner Schüler wurden schon mit nationalen Musikpreisen ausgezeichnet. Außerdem leitet Julius Odhiambo den St. Benedict’s Choir in Nairobi. Dies ist der Partnerchor des Missio Chores aus Würzburg, der seit Jahren mit seinen Auftritten in der Region ein Gefühl für afrikanische Lebensfreude vermittelt.

Im vergangenen Jahr war der afrikanische Chor mit über 40 Stimmen im unterfränkischen Raum auf Tournee und begeisterte die Besucher in Kirchen und Sälen mit ihrem Gesang.

Sammlung initiiert

Nun ist Julius Odhiambo wieder in der Region angekommen, aber aus einem anderen Grund. Er möchte gebrauchte Holz- und Blechblasinstrumente sammeln, um seinem Traum von einem Blasorchester mit Jugendlichen in Afrika näher zu kommen. Dr. Renate Geiser, Leiterin des Missiochores, unterstützt in dabei nach Kräften.

In einer bereits veranstalteten Sammlung wurden Blockflöten zusammengetragen, die schon auf dem Weg nach Afrika sind. Gut 30 Schüler teilen sich aktuell zehn Blockflöten, für europäische Gedanken unvorstellbar, aber in Afrika vollkommen normal. Man versucht, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren und das Beste aus der Situation zu machen. Für sein Orchester ist Odhiambo auf der Suche nach allen Arten von Holz- und Blechblasinstrumenten, egal, ob Saxofon, Klarinette, Trompete, Hörner, Tuba oder Flöten. Geiser hatte die örtlichen Musikgeschäfte kontaktiert und nachgefragt, ob hier Instrumente lagern, die nicht mehr benötigt werden.

Bei Gerhard Nefzger, Inhaber von Musik-Nefzger in Höchberg und selbst begeisterter Saxofonist, wurde er fündig. Er hatte einige Querflöten und eine Trompete im eigenen Fundus. Außerdem kontaktierte er seinen Kollegen Peter Scheuring in Volkach. Dieser ist Spezialist für Blechblasinstrumente, Nefzger für Holzbläser. Von dort kam eine Posaune und ein Saxofon.

Was Odhiambo aber auch interessiert, ist die Wartung und Reparatur von Instrumenten. Im vergangenen Jahr nahm er an einem zweitägigen Workshop von Dr. Parker von Colorado Institute of Music Instruments Technology teil, jetzt schaute er Gerhard Nefzger über die Schulter. In der Werkstatt nahm er Hinweise auf die verschiedenen Werkzeuge und Hilfsmittel begierig auf. Denn eine solche Reparaturmöglichkeit fehlt in Kenia. Und nur funktionierende Instrumente, die gut gewartet sind, machen auch beim Spielen Spaß. Odhiambo hat schon mehrere Instrumente von Freunden repariert und steht aktuell in Verhandlungen mit einer Militärkapelle.

So finanziert er seine anderen Projekte, beispielsweise den Musikunterricht für Kinder und Jugendliche. Seine „Wezesha Music School“ ist im Mathare Slum in Nairobi beheimatet. Wezesha kommt aus dem Swahili und bedeutet soviel wie anspornen oder befähigen. Odhiambo möchte, dass es zumindest einige Kinder im Slum von Mathare besser haben. Sie sollen sich schon früh musikalisch ausprobieren können, dabei vielleicht ihr musikalisches Talent entdecken und weiterentwickeln.

Hilfe für Kinder

Jedes Kind interessiert sich in irgendeiner Form für Musik, sei es aus dem Radio oder Fernsehen oder auch für Stars, die aktuelle Hits singen beziehungsweise ein Instrument spielen, glaubt Odhiambo. Viele wollen ihnen nacheifern, doch seit vor etwa zehn Jahren der Musikunterricht in den kenianischen Schulen abgeschafft wurde, fehlt hierfür jegliche Basis. Und da kommt die Musikschule von Julius Odhiambo ins Spiel. Mittlerweile kümmern sich vier Lehrer um die vielen Schüler, und es gibt immer noch Zulauf.

Wer also alte funktionstüchtige Musikinstrumente zu Hause hat, die er nicht mehr benötigt kann diese jederzeit bei Musik Nefzger in Höchberg in der Bergstraße oder an der Pforte der Missionsärtzlichen Klinik in Würzburg mit Hinweis auf Dr Renate Geiser und den Missiochor abgeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, Instrumente bei „tragbar“ in Höchberg abzugeben. Der Kleidermarkt mit sozialem Hintergrund hält seit dem vergangenen Jahr Kontakte zu Julius Odhiambo und macht gerne bei der Aktion mit.

Odhiambo war über die Großzügigkeit so erfreut, dass er spontan ein Konzert zur Mittagszeit in der Höchberger Tagespflege gab, die gleich neben „tragbar“ im ehemaligen Kindergarten St. Norbert im Seeweg liegt, gab. Den 18 Patienten gefiel diese Art der Unterhaltung sehr.

Natürlich sind auch Geldspenden willkommen für die Arbeit von Julius Odhiambo in Afrika, für die bei Bedarf eine Spendenquittung ausgestellt wird.

Hierfür hat das Missionsärztliche Institut ein Konto eingerichtet: Missionsärztliches Institut Würzburg, LIGA Bank eG, IBAN: DE58 7509 0300 0003 0065 65, BIC: GENODEF1M05, Stichwort: MISSIO CHOR/Instrumente.

