Überfall auf Postfiliale

Würzburg.18 Jahre nach einem Überfall auf die Post-Filiale in Höchberg im Landkreis Würzburg ist ein inzwischen 53 Jahre alter Bus-Fahrer aus Frankfurt von einer Strafkammer des Landgerichts Würzburg wegen schwerer räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Die Beute betrug damals 120 000 Mark, der Täter war seinerzeit entkommen.

Wenig Zeit zum Geld ausgeben

Viel Zeit zum Geldausgeben hatte der Mann seitdem nicht. Wegen ähnlicher Überfälle stand er danach viermal vor Gericht, meist in Frankfurt, und ist zu Freiheitsstrafen zwischen vier und knapp acht Jahren verurteilt worden.

Der Höchberger Fall wurde jetzt, knapp vor der Verjährung, durch einen nach der Tat gesicherten Handabdruck an einer Geldtasche aufgeklärt, den man damals noch nicht so exakt wie heute auswerten konnte.

Keine Erinnerung

Der Angeklagte behauptete, er könne sich wegen eines Herzstillstandes in der Haft überhaupt nicht an einen solchen Vorfall erinnern. Nach dem was er in der Verhandlung hörte, scheine es allerdings wahrscheinlich, dass er die Tat begangen hat.

Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter hatte gebeten, auf seine Vernehmung zu verzichten, weil ihm zu dem Fall inzwischen überhaupt nichts mehr einfalle.

Präsent war das Geschehen dagegen für das zur Tatzeit 41 Jahre alte Opfer.

Es war der erste Arbeitstag der Frau als Aushilfs-Chefin in der Höchberger Postfiliale, wegen der psychischen Folgen nach dem Überfall musste sie den Job aufgegeben. Als wäre es gestern gewesen, schilderte sie, dass der Täter plötzlich hinter ihr stand, als sie die Filiale am Abend abschloss. Er drückte ihr ein Messer in die Nierengegend und forderte sie auf, den Tresor zu öffnen. Die Frau musste das Geld in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte stecken und als die voll war, den Rest in eine ihr gehörende Stofftasche einpacken. Als der Mann sein Opfer vor der Flucht fesseln wollte, sei sie in Panik geraten und habe ihm angeboten, sie doch lieber in einer Besenkammer einzusperren. Darauf war der Mann eingegangen.

Ins Schwimmen geraten

Bei ihrer Vernehmung vor einer Großen Strafkammer ist die inzwischen 63-jährige Frau nur einmal ins Schwimmen geraten, als es um die genaue Tatzeit ging.

Nach Schalterschluss will sie erst noch 20 Minuten lang auf Postkosten mit ihrem damaligen Partner telefoniert haben. In den Ermittlungsakten von 2001 steht allerdings, dieses Gespräch habe 40 Minuten gedauert. Kann sein, sagte die Zeugin, „damals waren wir noch nicht verheiratet und hatten uns mehr zu sagen als heute“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019