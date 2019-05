Unbekannter nahm Bus die Vorfahrt

Würzburg.Ein Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.15 Uhr im Bereich der nördlichen Hafenstraße in Würzburg. Einem Linienbus, der von Veitshöchheim kommend stadteinwärts fuhr, wurde durch einen blauen Pkw im Zufahrtsbereich der B27 die Vorfahrt genommen. Der Berufskraftfahrer konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw verhindern, allerdings stürzte im Bus eine 61-jährige Frau. Sie musste verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des blauen Autos entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung laufen.

