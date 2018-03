Vermutlich ein technischer Defekt

Anzeige

Marktsteft.Nachdem ein Brand in einer Doppelhaushälfte am Freitagabend ein Todesopfer und zwei Verletzte gefordert hatte (wir berichteten), haben sich die Brandexperten der Würzburger Kripo bereits am Wochenende die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Vieles spricht derzeit dafür, dass ein technischer Defekt im Schlafzimmer das Feuer in dem Wohnhaus verursacht hat. Wie berichtet, hatte gegen 22 Uhr die Einsatzzentrale die Mitteilung über den Brand in der Gartenstraße erreicht. Obwohl die örtlichen Feuerwehren schnell vor Ort waren, kam für einen 90-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus seinem Schlafzimmer geborgen werden. Seine jüngere Mitbewohnerin war wohl durch den Rauch wach geworden und hatte sich selbst in Sicherheit gebracht. Sie wurde durch Rauchgas leicht verletzt. Ein Nachbar zog sich Verletzungen an der Hand zu, als er versuchte, dem 90-Jährigen in dem stark verqualmten Haus zu Hilfe zu kommen.