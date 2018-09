Viele Augenkrankheiten weit verbreitet

Würzburg.Im Rahmen der bundesweiten „Woche des Sehens“ veranstaltet die Augenklinik des Universitätsklinikums Würzburg am Dienstag, 9. Oktober, ab 14.30 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Neben Präsentationen, Besichtigungen, Beratungen und Informationsständen gibt es einen Vortragsblock, bei dem Experten über die Volkskrankheiten Glaukom, Grauer Star und Altersbedingte Makula-Degeneration sowie die Chancen der Hornhauttransplantation referieren.

Die bundesweite „Woche des Sehens“ macht alljährlich auf die Ursachen vermeidbarer Blindheit und die Lage blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam. Die 17. Neuauflage findet vom 8. bis 15. Oktober statt.

Die Augenklinik des Würzburger Universitätsklinikums beteiligt sich an der Kampagne und veranstaltet dazu am Dienstag, 8. Oktober, einen Tag der offenen Tür.

Von 14.30 bis gegen 16 Uhr werden in den Räumen der Poliklinik in der Josef-Schneider-Straße 11 allgemeine und spezielle Augenuntersuchungen demonstriert. In der Low Vision Ambulanz informieren Fachleute über die verschiedenen Möglichkeiten von vergrößernden Sehhilfen, ebenso können auch Vergrößerungsgeräte getestet werden. Um 15.15 Uhr startet zudem eine Führung durch die Räume der Augenklinik, bei der moderne Untersuchungsmethoden vorgestellt werden.

Geballte Informationen

Geballte Information bietet außerdem ein Vortragsblock, der von 16.45 bis etwa 17.45 Uhr im Hörsaal der Augenklinik stattfindet. Nach einer Einführung durch Professor Dr. Jost Hillenkamp, dem Direktor der Universitäts-Augenklinik, berichten vier seiner Experten über die Behandlungsmöglichkeiten der verbreiteten Augenkrankheiten Glaukom, Katarakt (Grauer Star) und altersbedingte Makula-Degeneration sowie über die Chancen der Hornhauttransplantation.

„Durch die rechtzeitige Therapie sind die meisten Augenerkrankungen heutzutage gut behandel- und eine Sehbehinderung vermeidbar“, unterstreicht Dr. Gunda Kann. Die Oberärztin an der Würzburger Universitäts-Augenklinik und eine der Referentinnen des Aktionstags fährt fort: „In vielen Fällen ist jedoch die Früherkennung extrem wichtig. Manche Schäden fallen dem Augenarzt schon auf, bevor der Patient selbst überhaupt Symptome wahrnimmt.“

Laut Statistik sind zehn Millionen Menschen in Deutschland vom Grauen Star betroffen, jedes Jahr werden etwa 650 000 Menschen deswegen operiert. Über diese Erkrankung informiert Dr. Olga Lamm.

Als vierter Referent erläutert Oberarzt Dr. Daniel Kampik, wann eine Hornhauttransplantation die Therapie der Wahl ist und welche neuen minimal-invasiven lammellären Techniken die Operation noch schonender machen.

Informationsstände

Der Tag der offenen Tür läuft in Kooperation mit der Selbsthilfevereinigung Pro Retina, dem Berufsförderungswerk Würzburg-Veitshöchheim, der Blindeninstitutsstiftung Würzburg, dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und der Low-Vision Ambulanz der Augenklinik.

Die Partnerorganisationen sind am Aktionstag mit Informationsständen vor Ort vertreten.

Es gibt die Möglichkeit, lebenspraktische Fertigkeiten zu erproben sowie Einblicke in das Orientierungs- und Mobilitätstraining zu gewinnen. Außerdem feiert der Verein der Freunde und Förderer der Universitäts-Augenklinik Würzburg beim Tag der offenen Tür sein zehntes Jubiläum.

