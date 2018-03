Anzeige

Würzburg.Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag in der Stuttgarter Straße in Würzburg zwischen einem Baggerfahrer und einer Fußgängerin.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr, als ein Baggerfahrer von der Stuttgarter Straße beim Rechtsabbiegen in die Eisenbahnstraße den Vorrang einer ebenfalls bei Grünlicht querenden Fußgängerin übersah.

Mehrere Passanten wurden dabei Zeuge, wie der Bagger die 18-jährige Würzburgerin beim Abbiegen mit beiden Achsen im Bereich des Gesäßes und der Oberschenkel überrollte.