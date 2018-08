Von der Psychiatrie in den Knast

Würzburg.Übler Trick eines Frührentners, der im Internet Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren um Nackt-Fotos gebeten und ihnen Motiv-Vorlagen geschickt haben soll: Vor Gericht behauptete er, Hacker müssten seine Daten verwendet haben, er sei es nicht gewesen.

Der 52- jährige wurde unter anderem wegen sexuellem Missbrauch von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt

Im Internet war der Frührentner, wenn er Kontakt zu sehr jungen Mädchen suchte, deutlich verjüngt unterwegs. Da soll er sein Alter zwischen 13 und 17 Jahren angegeben , sich scheinbar schnell verliebt und zielstrebig-deutlich beschrieben haben, was er auf den Nackt-Aufnahmen gern sehen würde. Manchen Mädchen versprach er, demnächst mit ihnen einen Einkaufsbummel zu unternehmen und er beschrieb vorab schon mal die Gefälligkeiten, die er sich dafür dann erwarte.

Die Auswertung seines Handys und Computers hat überhaupt nichts dafür „hergeben“, so der Vorsitzende Richter Hans Brückner, dass der Angeklagte das Opfer von Hackern geworden sei. Nacktfotos, die er verschickt hatte, waren erkennbar in seiner Wohnung aufgenommen und zeigten „Körperteile, die erkennbar ihm zuzuordnen sind“. Den gesamten Chat-Verlauf mit den Mädchen habe man auf seinem Handy sicherstellen können. In der Wohnung des geschiedenen Rentners wurden bei einer Hausdurchsuchung weit über 100 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt sichergestellt.

Manche Mädchen hatten auf die Wünsche des Frührentners nicht reagiert, andere schickten ihm Aufnahmen nach seinen Vorgaben. Zu der Zeit stand der Mann wegen zahlreicher Dateien mit kinderpornografischem Inhalt, die man in seiner Wohnung sichergestellt hatte, unter Bewährung.

Das Urteil des Landgerichts Würzburg bedeutet für den Angeklagten jetzt, dass er umziehen muss: Aus der Psychiatrie in Lohr, wo er seit September 2017 untergebracht war, in den Knast nach Würzburg.

Das besondere sex-orientierte Interesse des Mannes an möglichst jungen Mädchen und der konkrete Tatablauf reichte für die Strafkammer nicht aus zu einer von Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragten Unterbringung auf Dauer in der Psychiatrie. Ein Gutachter hatte dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert.

Obwohl er sich an acht Verhandlungstagen als unschuldig bezeichnet hatte und seinen Opfern die Vernehmung vor Gericht nicht ersparte, nahm der 52-Jährige das Urteil sofort an.

