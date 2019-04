Von Klassik bis hin zur Volksmusik

Würzburg.Zusammenkommen. Die Gitarre auspacken. Die Klarinette aus dem Koffer holen. Das Akkordeon schultern. Und dann geht es los. Im Musikertreff, den Kathrin Bremer im November 2018 in Gerbrunn bei Würzburg gegründet hat, wird gemeinsam crossover musiziert. Mal steht Folk auf dem Programm. Mal werden Chansons gesungen und gespielt. Indem die unterschiedlichsten Instrumente involviert sind, entstehen im Laufe eines Abends originelle Arrangements. Und jeder geht bereichert nach Hause.

Acht Musikerinnen und Musiker gehören dem Treff derzeit an. Keiner hatte je die Absicht, seine Brötchen mit Musik zu verdienen. Im Beruf sind sie, wie Kathrin Bremer, Ärztin. Oder sie waren, wie Bernd Michelfelder, Einkäufer. Mit Martin Bass ist ein Elektroingenieur mit an Bord.

Hartmut Grimhardt, seit wenigen Tagen pensioniert, beschäftigte sich beruflich mit Vermessung. „Musiziert habe ich 15 Jahre lang nicht mehr“, so der Spezialist für Geoinformatik. Doch als es auf den Ruhestand zuging, plante Grimhardt, sich neuerlich musikalisch zu engagieren: „Ich suchte im Internet und erfuhr vom Musikertreff in Gerbrunn.“

Grimhardt, der sich als Gitarrist beim Musikertreff einbringt, schlägt einen Ordner auf, in dem fast 50 Songtitel gelistet sind. Einige sind grün markiert. Da könnte er sofort loslegen. Andere gelb. Das bedeutet, dass er vorher ein bisschen üben muss, um mitzuhalten. „An die rot markierten traue ich mich noch nicht so richtig ran“, erklärt Grimhardt. Werden die gespielt, macht er eine Pause. Denn auch das ist möglich: Man kann einfach nur zuhören. Zwänge gibt’s beim Musikertreff nicht.

Kathrin Bremer kam dazu, den Treff in der Kulturbühne „Alte Feuerwehr“ in Gerbrunn zu gründen, weil sie, die gern und gut singt, auf der Suche nach einer musikalischen Heimat war. Sie schaute in sozialen Netzwerken nach und klapperte auch den einen oder anderen etablierten Musikerstammtisch ab.

Doch nirgends fühlte sie sich richtig wohl. Teilweise war das Niveau einfach zu hoch: „Wir alle hier spielen und singen ja nur in unserer Freizeit.“ Auch hatte sie manchmal das Gefühl, dass sich „eingespielte Cliquen“ treffen. Da hineinzukommen, sei nicht so leicht. „Ich habe den Musikertreff initiiert, weil ich eine Lücke schließen wollte“, erklärt die Ärztin. Das Treff ist für alle Musiker aus der Region gedacht, die sonst immer nur alleine vor sich „hinklimpern“ oder solo unter der Dusche singen. Mehrjährige Erfahrung mit einem Instrument oder mit Gesang sollte vorhanden sein. Bremer: „Doch bei uns muss niemand vorsingen oder vorspielen.“ Es geht vor allem auch nicht darum, irgendwann etwas „Publikumsreifes“ auf die Beine zu stellen. „Vielleicht treten wir später mal vor Freunden auf“, meint die Sängerin. Aber Aufführungsdruck gibt es nicht. Das unterscheidet den Treff von einer Band. Überhaupt muss kein Repertoire eingeübt werden. Jeder Abend ist völlig unterschiedlich, weil immer etwas anderes auf dem Programm steht.

Inspiriert wurde Bremer von den „Musik-Kreativtagen“ in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg. „Dort waren Musiker von Klassik bis Volksmusik vertreten“, berichtet sie. Innerhalb von vier Tagen raufte man sich zusammen und erarbeitete etwas gänzlich Neues über sämtliche Stilrichtungen hinweg. Dass so etwas geht, erscheint anfangs nahezu unmöglich, meint die Sängerin.

Doch es funktioniert: „Am Ende spielten wir ein eineinhalbstündiges Konzert.“

Noch sind es nur wenige Menschen im Alter von 40 Jahren plus, die Spaß an der Crossover-Idee der Randersackererin haben. Doch Bremer hofft, dass sich weitere Interessierte einfinden, sodass die Zusammenarbeit noch spannender wird. Jazzer, Pop-Rockmusiker, Songwriter oder Liebhaber der klassischen Musik sind angesprochen.

„Jeder wünscht sich bis zu drei Lieder im Vorfeld, die dann von jedem vorbereitet werden können, der mitspielen möchte“, erklärt sie das Konzept. Bisher wurden gemeinsam Songs wie „Summertime“, „Streets of London“, „Autumn leaves“, „La vie en Rose“ oder „Besame mucho“ gespielt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019