Von Labor bis Radiologie

Würzburg.Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Staatliche Berufsfachschule für Technische Assistenten in der Medizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Straubmühlweg, Haus A 11, am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 14 Uhr. Angesprochen sind alle an Medizin, Technik und Naturwissenschaften Interessierten.

Die Besucher sind am Tag der offen Tür eingeladen, praxisnah das vielfältige Aufgabengebiet der medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten in den Fachbereichen Radiologie (MTA-R) und Laboratoriumsmedizin (MTA-L) kennenzulernen. Sie erfahren nicht nur alles Wissenswerte über die Ausbildung. Zum Programm gehört auch, live die Blutgruppenbestimmung, Urinuntersuchungen, die Angiographie oder eine Demonstration der Strahlentherapie zu erleben oder sich durch die Räumlichkeiten der MTA-Schule führen zu lassen.

Die Auszubildenden und Lehrkräfte der Berufsfachschule stehen Besuchern für Gespräche, auch bei Kaffee und Kuchen, zur Verfügung.

Die zwei Fachbereiche unterscheiden sich stark in ihrem Einsatzgebiet, liefern aber beide eine wichtige Grundlage für die Diagnose und Therapie zahlreicher Krankheiten:

Die MTA-Radiologie kann von außen Unsichtbares sichtbar machen. Dazu gehört neben dem Erstellen von Röntgenaufnahmen der Einsatz von tomografischen Verfahren und die Vornahme von Nuklearmedizinischen Untersuchungen: CT, MRT, SPECT-CT, PET/CT – hinter all diesen Abkürzungen verbergen sich hoch spezialisierte computergesteuerte Verfahren, die Organ- und Stoffwechselfunktionen abbilden und der Aufklärung von krankhaften Veränderungen dienen.

Im Labor bewerkstelligen es die MTA-L, bereits mit kleinsten Mengen an Probenmaterial, aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, die den Ärzten als Basis für die Diagnostik einer fast unendlichen Bandbreite von Erkrankungen und die spätere Therapie dienen.

In Forschungseinrichtungen sind sie mit Wegbereiter bei der Entdeckung unbekannter Mechanismen im menschlichen Körper und der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden. Und sogar bei der Aufklärung kriminologischer Fälle sind Laborassistenten oft eine wichtige Stütze.

Weitere Informationen zur Ausbildung können Interessierte auch unter www.ukw.de/bszg-wuerzburg nachlesen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019