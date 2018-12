Vorbeugende Maßnahmen für Gelenke

Würzburg.In der Veranstaltungsreihe „Juliusspitälische Abende 2019“ findet am Dienstag, 22. Januar, um 17 Uhr im Juliusspital der Vortrag „Physiotherapie – Vorbeugung und Nachbehandlung“. statt.

Die Gelenke und Wirbelsäule sind im Alltag hohen Belastungen ausgesetzt, egal, ob man den Tag am Schreibtisch oder an der frischen Luft verbringt. Verletzungen oder Krankheiten können den Bewegungsapparat noch stärker beanspruchen oder sogar beschädigen. Steffen Süptitz und Anja Michel, Physiotherapeuten am KWM-Juliusspital erklären in ihrem Vortrag, warum vorbeugende Maßnahmen für gesunde Gelenke und eine stabile Wirbelsäule nie zu spät kommen und welche Präventionsmaßnahmen dazu im Juliusspital angeboten werden. „Bereits kleine Veränderungen können viel bewirken“, weiß Steffen Süptitz.

Auch physiotherapeutische Behandlungen nach Operationen sind ein Thema an diesem Abend. Wie darf man sich nach Eingriffen, etwa an Hüfte, Knie oder Wirbelsäule bewegen? Wie stark darf man die Gelenke belasten? Und kann man seine sportlichen Hobbys nach dem Aufenthalt in der Reha-Klinik wiederaufnehmen? Die Experten geben Antworten und Informationen zur ambulanten und stationären Behandlung im Juliusspital – damit erst gar nichts passiert oder damit die Besserung bald eintritt, wenn schon etwas passiert ist.

Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten und findet im Besprechungsraum „Siebold“ im Krankenhaus Juliusspital statt. Eingang: Von der Juliuspromenade (Holztor) im dritten Obergeschoss, ein Aufzug ist vorhanden.

Anmeldungen unter Telefon 0931/3930. Die Teilnahme ist kostenfrei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018