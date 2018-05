Vortrag zu Festivalplanung

Anzeige

Das Mozartfest und die vhs Würzburg veranstalten einen Themenabend über Festivalfragen. Am 7. Mai um 19 Uhr in der Vinothek des Staatlichen Hofkellers gibt Evelyn Meining, Intendantin des Mozartfestes Würzburg, Einblicke in die planerische Arbeit beim Mozartfest. Unter dem Titel „Das Mozartfest und seine Themen. 2018 – Aufklärung. Klärung. Verklärung“ erläutert sie die Ideen und gedanklichen Grundlagen für das jährliche Festivalmotto. Anhand des Programms zeigt sie wie das Thema übersetzt wird in die Gestaltung der einzelnen Konzertprogramme. Wie gelingt es, dass Künstler von Weltrang eigens für das Würzburger Festivalthema Konzerte erarbeiten und warum ist eine inhaltlich fokussierte Festivalarbeit unverzichtbar?

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bei freiem Eintritt für alle offen. Eine vorherige Anmeldung bei der vhs gebeten, Telefon 0931 / 355 930 oder online unter www.vhs-wuerzburg.de mit der Kursnummer 81090 ist erforderlich.