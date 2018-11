Waghalsige Flucht endete mit Unfall

Volkach.Ein Pkw sollte am Montagabend auf der A 3 einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer trat die Flucht an, die nach über 50 Kilometern bei Volkach in einem Verkehrsunfall mündete, bei dem vier Personen, darunter zwei Polizeibeamte, verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf über 120 000 Euro geschätzt.

Gegen 20 Uhr wollten Beamte der Aschaffenburger Polizei einen auf der A 3, Höhe der Rastanlage Spessart, in Richtung Würzburg fahrenden Pkw einer Kontrolle unterziehen. Statt anzuhalten, gab der Fahrer allerdings Gas und versuchte, sich durch hohe Geschwindigkeit und riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Immer wieder kam es zu Beinahe-Zusammenstößen mit weiteren hinzugezogenen Polizeifahrzeugen, die der Dacia-Fahrer versuchte, von der Fahrbahn zu drängen.

Kollision mit Streifenwagen

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der Fluchtwagen verließ bei der Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach die Autobahn und setzte seine waghalsige Flucht auf der Staatsstraße mit massiv überhöhter Geschwindigkeit fort. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Kollegen in den Streifenwägen aus der Luft. Als der Dacia-Fahrer seinen Pkw bei Volkach entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr lenkte, stieß er dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.

Auto überschlug sich

Der Flüchtige überschlug sich mit seinem Wagen über den Kreisverkehr und blieb auf der gegenüberliegenden Seite liegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-jährige BMW-Fahrer leicht, der Dacia-Fahrer mittelschwer verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des nachfolgenden Streifenwagens musste dem Geschehen ausweichen, prallte hierbei allerdings in die Leitplanke. Hierdurch wurden zwei Polizeibeamte verletzt und anschließend ebenfalls in eine Klinik gefahren.

Bisherige Ermittlungen der Polizeiinspektion deuten darauf hin, dass der Dacia durch den aus Osteuropa stammenden 31-jährigen Fahrer in Frankreich gestohlen wurde. In dessen Geldbeutel stellte die Polizei bei der vorläufigen Festnahme zudem eine geringe Menge Marihuana sicher. Der Gesamtsachschaden durch die Unfälle beläuft sich auf rund 120 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018