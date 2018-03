Wechsel an der Spitze

Anzeige

Repperndorf.Die Winzergemeinschaft Franken (GWF) wird in Kürze von einem neuen Geschäftsführenden Vorstand geleitet. Paul E. Ritter will mit seinem 65. Geburtstag im Juli dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Nachfolger wird Cornelius Lauter, der seit April 2016 die Leitung der Produktion und Kellerwirtschaft innehat.

„Ich freue mich, dass ich meine Aufgaben einem sehr kompetenten Nachfolger übergeben kann“, sagt Paul E. Ritter. Mit strategischer Hand und fundiertem Markenverständnis habe Ritter in den letzten drei Jahren die Belange der GWF erfolgreich weiterentwickelt. Besonders zu erwähnen seien die neuen Markenlinien „Die Großen 7“, „Kellermeister-Auswahl“, „Frisch & Fruchtig“ und „Freudentrauben“, die aus seiner Feder stammen. Sein Hauptaugenmerk lag zudem auf der Weiterentwicklung nationaler Markenweinlinien sowie der Optimierung der internen und externen Wertschöpfungsprozesse.

Cornelius Lauter konnte in den vergangenen 22 Monaten einen tiefen Ein- und Überblick in die Belange der Winzergemeinschaft Franken gewinnen. Der neue Geschäftsführende Vorstand ist vom Fach: Er hat eine fundierte Grundausbildung zum Weinküfer absolviert. Nach verschiedenen Praktika in internationalen Weinbetrieben schloss er sein Studium der Oenologie und der Getränketechnologie in Geisenheim und Gießen als Master of Science ab.