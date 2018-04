Weltrekordversuch im Visier

Anzeige

Bad Kissingen.Zum 70-jährigen Bestehen der Automarke Land Rover und zur 20. Messe „Abenteuer und Allrad“ vom 31. Mai bis 3. Juni in Bad Kissingen will der britische Geländewagenhersteller eine neue globale Bestmarke aufstellen: Am 30. Mai, einen Tag vor dem offiziellen Beginn der größten Off-Road-Messe der Welt, soll in Bad Kissingen die längste Land Rover Parade aller Zeiten rollen – geprüft und bestätigt durch Guinness World Records. Um den Weltrekord zu brechen, sucht die deutsche Land Rover Organisation nun rund 700 Fahrerinnen und Fahrer eines Land Rovers, die sich Ende Mai in die historische Parade einreihen möchten.

Die bisherige Bestmarke stammt aus Portugal: Dort versammelten sich 2014 genau 516 Fahrzeuge zur Parade. Mindestens ein Land Rover mehr soll am 30. Mai nach Bad Kissingen kommen. Wer sich für den Land Rover Weltrekordversuch am 30. Mai in Bad Kissingen anmelden möchte oder weitere Informationen benötigt, für den hat der Automobilhersteller Land Rover unter der Adresse www.landrover-experience.de/weltrekord eine entsprechende Seite ins Netz gestellt.