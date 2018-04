Wilde Verfolgungsfahrt

Anzeige

Würzburg.Die Polizei wollte am Dienstag gegen 8.35 Uhr einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, flüchtete der Fahrer über mehrere Kilometer durch nahezu den gesamten südöstlichen Stadtbereich.

Mit seinem 350 PS starken Mercedes E 55 AMG missachtete der Fahrer unzählige Verkehrsregeln, überfuhr mehrfach Kreuzungen bei Rotlicht und gefährdete Verkehrsteilnehmer. Durch ihr abgestimmtes konnte die Polizei den Mann in der Randersackerer Straße stoppen und vorläufig festnehmen. Die Verfolgungsfahrt führte von der Nürnberger Straße in die Gneisenaustraße und weiter auf die Waltherstraße (B19) in Richtung Lengfeld. Der Fahrer wendete im Stadtteil Lengfeld und fuhr erneut auf der B19 stadteinwärts. Die weitere Flucht führte über den Stadtring-Süd bis zur Randersackerer Straße. Im Stadtteil Sanderau fuhr der Mercedesfahrer im Bereich der Arndtstraße, der Neubergstraße sowie der Felix-Dahn-Straße. Hierbei wurden innerorts teilweise Geschwindigkeiten von mehr als 160 km/h registriert. Bislang gilt als gesichert, dass der 30-jährige Mann aus Sachsen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.