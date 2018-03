Winzerin des Jahres

Anzeige

Dabei hatte Wirsching nach der Schulzeit zunächst andere Pläne – sie studierte Geschichte. „Mir wurde aber klar, dass ich weder in der Wissenschaft noch in der Lehre bleiben wollte, sondern dass mein Herz für den Wein schlägt“, erzählt Wirsching.

Nach einer Lehrzeit in verschiedenen Betrieben verschlug es sie der Liebe wegen in ein Weingut an der Saar. „Dort lernte ich viel. Learning by doing: Buchhaltung, Verkauf, Kochen, Export – und von meinem Mann viel über die Arbeit im Weinberg und im Keller. Davon profitiere ich heute sehr.“

Für die Zeitschrift „selection“ verkosten das Jahr über ein Team von 60 Jurymitgliedern blind verschiedene Weinkategorien. Die besten fünf Ergebnisse eines jeden Weinguts fließen in die Gesamtbewertung ein. Dadurch wurde das Weingut Hans Wirsching in diesem Jahr auch zum „Silvanerweingut des Jahres“ gekürt. Andrea Wirsching: „Das sind Auszeichnungen, die die Leistung unseres gesamten Teams belohnen. Wir freuen uns riesig!“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018